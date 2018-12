Meesterkraker ‘Okkie’ Durham bekent na 20 jaar kluiskraak Arnhemse bank

overburen Soms fladdert er een ontsnapte exotische vlinder voorbij

14:30 ARNHEM - Direct uitzicht op de overburen? Dat levert gewild of ongewild een inkijkje op in hun wereld. Elke week spreken we iemand met bijzondere overburen. Deze week: Erik Willems, die in Arnhem werkt in het pand van De Rendtmeesters, aan de rand van Burgers’ Zoo.