Megakermis trekt 100.000 bezoekers: ‘Ik ben van Arnhem gaan houden’

Stuy hoopt vurig dat de overheid de kermis deze zomer zal ontzien na het stilleggen van de nachthoreca en grote evenementen naar aanleiding van het explosief gestegen aantal besmettingen met corona. ,,Zeventig procent van de attracties in Arnhem gaat nu naar Tilburg, waar op 16 juli de kermis begint.”



Drie zij-evenementen waar opeengepakt publiek zou kunnen gaan feestvieren zijn in Tilburg geschrapt. De kermis zelf gaat door omdat de overheid dit verantwoord acht als ‘doorstroomevenement’ waar mensen voldoende afstand van elkaar kunnen houden. Stuy benadrukt dat de praktijk in Arnhem dit bevestigt. De bezoekers hebben zich met een QR-code geregistreerd via Gastvrij Arnhem, er zijn geen meldingen van besmettingen. ,,Vorig jaar in Arnhem ook niet.” De kermis werd massaal bezocht door gezinnen met kinderen.