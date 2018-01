Megaklimhal in Rijnhal opent bijna de deuren

Beide klimhallen zijn in beheer van de Arnhemse klimorganisatie Mountain Network . Volgens commercieel directeur Leopold Roessingh is RijnBoulder niet te vergelijken met al bestaande boulderklimhallen in het land: ,,Vaak zijn die gevestigd in oude industriepanden. Met de Rijnhal hebben we een A-locatie tot onze beschikking, die we volledig naar onze eigen hand hebben ingericht.’’

Onderdeel Olympische Spelen

‘Boulderen’ is een onderdeel van de klimsport waarbij een wand van maximaal 4,5 meter hoog wordt beklommen zonder zekeringstouwen en klimgordels. Een eventuele val wordt opgevangen met dikke matten. ,,We zien dat boulderen de afgelopen jaren erg in populariteit is toegenomen’’, aldus Roessingh. ,,Het is een van de snelst groeiende sporten van Nederland en zelfs onderdeel van de Olympische zomerspelen in Tokyo in 2020.’’