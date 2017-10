Megastore The Sting Arnhem open in voorjaar 2018

ARNHEM Kledingzaak The Sting opent nog komend voorjaar haar nieuwe megastore in de voormalige winkel van Esprit, op de hoek van het Land van de Markt en de Roggestraat in Arnhem. De verbouwing start in januari.

,,We willen er een spraakmakende winkel van maken’’, zegt marketingmanager Gwen Moritz namens The Sting. ,,Het nieuwe pand ligt op een prachtige locatie en biedt veel mogelijkheden."

Het grote winkelpand is eigendom van het Duitse warenhuisconcern Peek & Cloppenburg, dat lang heeft gebroed op de komst van een nieuwe huurder. ,,Mijn opdrachtgever in Düsseldorf pakt dit met Deutsche gründlichkeit aan’’ reageerde makelaar Gijs Bessem van KroesePaternotte in Amsterdam in een eerder stadium naar aanleiding van een jaar leegstand. Hij voorspelde een gedaanteverwisseling van het pand tot 'iconisch gebouw'. The Sting kondigde eerder al forse investeringen aan in nieuwe winkels in een groeiplan dat tot en met 2019 loopt.

'Geweldige plek'

Arnhemse winkeliers reageren verheugd op de komst van de nieuwe zaak. Directeur Caspar Wortmann van de Vereniging Eigenaren City Centrum Arnhem valt hen bij. ,,We hopen dat vastgoedeigenaar P&C en The Sting het pand een flinke slinger geven. Dat ben je aan je stand verplicht voor zo'n geweldige plek.''



De Tilburgse modegroep heeft in Nederland met 55 winkels de wind in de zeilen. Er komen geregeld nieuwe zaken bij, zoals dit jaar nog in Doetinchem waar bij de opening een lange rij van modeliefhebbers stond. Ook in Tilburg, waar grondlegger Herman Franzen in 1982 de eerste winkel startte, was er filevorming bij de opening van een nieuwe megastore.

Nieuwe winkels

In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland moest het bedrijf in 2014 en 2015 flinke klappen incasseren, met miljoenenverliezen als resultaat. Daarna werd er flink afgeslankt in het buitenland. In Antwerpen is er wel net een nieuwe flagshipstore bij. Ook zijn er plannen voor nieuwe zaken in Londen en Barcelona, zo maakte Franzen bekend in een interview met het Financieel Dagblad.

In Nederland maakt The Sting winst. Het bedrijf kondigde aan 20 miljoen te investeren in nieuwe winkels en verbouwingen van bestaande shops.

Costes

Costes, een eigen merk van The Sting, heeft vorig jaar een nieuwe modezaak geopend in de Rijnstraat naast de HEMA tegenover Van Dael schoenen. ,,Die zaak zal blijven bestaan’’, benadrukt Gwen Moritz. Costes Men in de Ketelstraat werd vorig jaar omgevormd tot een outletstore van The Sting. Die zaak verdwijnt maar volgens de woordvoerder van The Sting komt daar zeker een nieuwe huurder in.

