Met de Pool die twee weken lang in zijn auto ‘woonde’, gaat het redelijk: ‘Proberen hem weer naar huis te krijgen’

,,We proberen hem weer naar Polen te krijgen”, vertelt Mieszko Pospiech. Dat gaat mogelijk dit weekend al gebeuren. Volgens de medewerker van het Arnhemse team van de Poolse stichting Barka is de man in veiligheid. Barka probeert dakloos geraakte of alcohol- en drugsverslaafde arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa van de straat te halen en terug naar eigen land te brengen of weer aan werk te helpen.