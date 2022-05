Met hip, sportief vermaak recreatieplassen weer wat leuker

Recreatiebedrijf Uiterwaarde steekt als eigenaar annex beheerder van diverse Betuwse recreatiegebieden weer tienduizenden euro’s in uitbreiding van het sportieve aanbod in de hoop daar meer bezoekers mee te trekken. ,,Want dat is toch onze hoofdtaak”, zegt directeur Alex Kwakernaak.

Er zijn de laatste jaren veel outdoor-fitnesstoestellen geplaatst, waarbij het sportveld bij de Rijkerswoerdse Plassen tussen Elst en Arnhem het pareltje is. Deze recreatievoorziening ligt ook het dichtst bij grote woonwijken en dus bij veel potentiële gebruikers.

De vloer is van lava

Daar kwam al een interactief voetbalveldje en nu denkt Kwakernaak op deze locatie na over een Ninja Warriorparcours. Een hindernisbaan voor atletische types, die veelal acrobatisch door de lucht slingerend van attribuut naar attribuut moeten. Want, zo is het fenomeen bekend geworden, de vloer is van lava. ,,Zo’n openbaar parcours is nog bijna nergens in Nederland”, zegt Kwakernaak. ,,We gaan met een Fins bedrijf kijken wat specifiek voor ons gemaakt kan worden en willen dat komende winter bij de Rijkerswoerdse Plassen plaatsen.”

Elstenaren en Arnhemmers die liever op de pedalen staan, komen ook aan hun trekken. Er komt namelijk een pumptrackbaan. Een betonnen parcours waar allerlei soorten tweewielers een behendigheidsritje kunnen maken.

Teqball

Op recreatieplas De Meent bij Beusichem komt een 3 x 3 basketbalveldje. Volgens Kwakernaak ook een sportieve spelvorm die snel aan populariteit wint. Niet de reguliere 5 tegen 5 spelers met twee baskets, maar minder spelers waarbij de twee teams met slechts één basket spelen. Bij De Meent is enkele weken geleden al een voetbalmuur voor verschillende spelsoorten in gebruik genomen.

Op Rijkerswoerd, De Meent en het Eiland van Maurik komen ten slotte ook teqballtafels te staan. Een soort tafeltennistafels, maar dan ietwat gebogen. Er kunnen allerlei soorten balspelen op gespeeld worden, maar een soort tafeltennisvoetbal is wel het populairste. Kwakernaak: ,,Dat komt omdat veel wereldsterren uit het voetbal ermee te zien zijn.”

De investeringen in sportvermaak worden nauwelijks gedaan op strandpark Slijk-Ewijk. Enerzijds omdat dat relatief ver van de bewoonde wereld en dus gebruikers af ligt, anderzijds omdat dit meer een strandpark voor zomerse omstandigheden is en er dan veel kinderen komen. Daarom is daar bijvoorbeeld het speeleiland Zandzibar een paar jaar geleden aangelegd.