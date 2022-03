Met monsterzege GroenLinks is rondje Posbank heikel punt bij vorming nieuwe coalitie in Rheden

Buurt in actie tegen hardrij­ders: ‘Niet alleen steeds meer verkeer van en naar de Posbank door onze wijk’

VELP - Omwonenden van de Beekhuizenseweg in Velp komen in actie tegen het groeiende aantal hardrijders door hun wijk. Een extra 30-kilometerbord aan Den Bruijl is een eerste stap om daar een einde aan te maken.

15 maart