Met trillende handen van de Eusebius

Ingesnoerd

Het volgende moment ligt ze ingesnoerd in een rode brandcard en gaat ze over de reling. Eerst hangt ze rechtop met de rug tegen de statige toren. Heel langzaam komt er beweging in de brancard tot Mireille horizontaal ligt. Daarna gaat het samen met een begeleider met een gangetje naar beneden.



,,Dit was onwijs gaaf. In het begin toen ik daar boven hing was ik wel bang, maar daarna was het geweldig’’, zegt de Arnhemse. Over het verzoek om nogmaals in een brancard te abseilen van de kerktoren hoeft ze niet lang na te denken: ,,Ja, graag!’’