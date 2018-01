Mevrouw Dulos zweert bij haar robotpoes

Rustiger door snoezelrobot

Een andere soort is de 'snoezelrobot'. Mevrouw Dulos woont in verpleeghuis de Oude Plataan in Dieren en heeft er zo een. Het is een nep-poes die ligt te snorren, miauwt en af en toe met haar poot omhoog gaat. Mevrouw Dulos heeft niet in de gaten dat ze bij de neus genomen wordt, want ze is dement.