Mick Jagger en Keith Richards hebben GelreDome snel op hun hand

De grijnzen op de verweerde koppen van Keith Richards en Ron Wood. Die zeggen alles. En als Mick Jagger dan It's only rock'n roll but I like it zingt, hebben de oude Rolling Stones GelreDome in hun zak. Het publiek gelooft het. En dat lijkt terecht. De Stones hebben er plezier in.

Vol stadion

Het geeft natuurlijk te denken dat een band waar ouders hun kinderen vroeger voor waarschuwden een vol stadion trekt met fans die gemiddeld ouder zijn dan die ouders destijds. Want rock-'n-roll is toch voor rebelse jeugd? Maar de Stones geven ondanks wat krasjes op de stemmen of wat stramme vingers op de gitaar aan nog relevant te zijn. Wat heet, ze hebben in hun carrière wel minder bevlogen concerten gegeven dan gisteravond in GelreDome.



,,Goedenavond allen. Hallo Nederland. Het is heerlijk om hier voor het eerst te zijn’’, zegt Jagger als met opener Sympathy For The Devil, gevolgd door It's Only Rock'n Roll (But I Like It) de kop eraf is. Later tijdens het concert wil hij weten of we met z'n allen ook bij Stones-shows in Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen zijn geweest. Velen kunnen bevestigend antwoorden. En telkens dachten ze dat het de laatste keer zou zijn.

Geoliede machine

Maar de Stones gaan maar door. Voor mannen van boven de 70 klinken ze nog als een geoliede machine. Jaggers moves zijn misschien iets minder soepel, maar hij beweegt nog over het hele podium. Als Richards en Wood tijdens Tumbling Dice schouder aan schouder spelen, zie je de overtuiging en het plezier er nog van uitgaan.



De set is een opeenvolging van klassiekers en kent slechts twee verrassingen. Elke show van de No Filter Tour spelen de Stones een ander nummer dat niet vaak live is gedaan en een nummer waar het publiek op heeft gestemd. Dit keer zijn dat Dancing With Mister D. en She's So Cold. Gevolgd door een pauze waarbij het even lijkt alsof de oude mannen op adem moeten komen.

Dak eraf

Dat blijkt niet zo te zijn. Mick Jagger moet zijn akoestische gitaar pakken om You Can't Always Get What You Want in te kunnen zetten. Een titel die voor het publiek zeker niet opgaat. Want dat krijgt precies wat het wil. Van opener Sympathy For The Devil tot afsluiter (I Can't Get No) Satisfaction.



Tussendoor zakt het alleen in wanneer Keith Richards de zang tijdens Happy en Slippin' Away voor zijn rekening neemt. Het publiek dat tot dan toe op de banken stond, neemt even de tijd voor toiletbezoek of een sigaret. Ook uit de zaal lopen veel mensen naar buiten. Maar zo gauw Jagger terug is en Miss You inzet, gaat in GelreDome het dak er weer spreekwoordelijk af. En daar komt dan geen verandering meer in.