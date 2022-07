Mijn dochters krijgen constant de vraag gesteld: ‘Waar kom je vandaan?’

Katja Herbers ontvangt inspiratie­prijs Maria Roosen. ‘Ze heeft een enorme weg afgelegd’

ARNHEM - Actrice Katja Herbers heeft dit jaar de Inspiratieprijs voor Kunst & Leven ontvangen. De award is in het leven geroepen door kunstenares Maria Roosen uit Arnhem. De persoon die de onderscheiding het jaar daarvoor heeft gewonnen, mag bepalen wie de volgende ontvanger is van de wisseltrofee.

