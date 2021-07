‘Milieubak’ moet in Arnhem een einde maken aan troep op straat

ARNHEM - In de strijd tegen verkeerd gescheiden en rondzwervend afval trekt het stadsbestuur van Arnhem een nieuwe troefkaart: de Milieubak . Het klinkt een beetje Ernems, de stad waar een mooie auto al snel een ‘vette bak’ heet. ‘Het is de vrachtwagen waar u terecht kunt met al het kleine afval dat niet bij het restafval hoort’, meldt een wervende folder van de gemeente. Het Spijkerkwartier heeft deze week de primeur met de inzamelservice.

,,We gaan Arnhem schoner maken”, zegt wethouder Bob Roelofs bij de start op donderdagochtend. Rondom de vrachtwagen van kringloopwinkel 2Switch, steun en toeverlaat bij de campagne, staat een fleurige tent opgesteld.



,,Dat schoner maken doen we door mensen te verleiden om dicht bij huis het klein grofvuil in te leveren bij de Milieubak”, zegt Roelofs. ,,Het gaat om klein grofvuil dat niet past in de ondergrondse container. We hopen dat dit ertoe leidt dat mensen de spullen niet meer naast de container zetten.”

Volledig scherm De feestelijke uitstalling rond de eerste 'Milieubak’ van Arnhem in het Spijkerkwartier. Bij de balie wethouder Bob Roelofs in gesprek met medewerkers van de inzamelservice. © Rolf Hensel

Einde aan verloederd afvalplein?

Buurtbewoner Hans Marcelis komt langs met een zak vol restanten van elektrische apparatuur en oud ijzer. ,,Ik ben blij met de kar.”



Hij is ervan overtuigd dat de buurt er een schoner aanzien van zal krijgen. Het afvalplein in zijn buurt op de hoek van de Boulevard Heuvelink nabij de Kastanjelaan had in het verleden een berucht imago. Afvalbergen met matrassen en banken waren schering en inslag rondom de afvalcontainers. Toen er via een afvalpas betaald moest worden voor opening van de containers voor restvuil werd het er niet veel beter op. Marcelis ziet nu duidelijk verbetering.



,,Matrassen en bankstellen zie je hier ook veel minder.” Hij vindt het wel jammer dat het pasjessysteem voor betaling van het restafval is afgeschaft. Het bracht hem ertoe om beter het afval te scheiden, met een lagere jaarlijkse gemeentelijke heffing tot gevolg.

Volledig scherm Bram de Krijger van afvalverwerker PreZero brengt een afgedankte Senseo naar de Milieubak. © Rolf Hensel

Vier keer per jaar in de buurt

De Milieubak staat vier keer per jaar een ochtend of middag bij de Arnhemmers in de buurt. Arnhemmers kunnen via de website van de gemeente nagaan waar en wanneer. Aankloppen met een aanhanger vol oude meubels, grote houten platen, een auto-accu en ander grofvuil is niet de bedoeling.



,,Breng die naar het afvalbrengstation”, zegt Roelofs. Het gaat om ‘dat plastic krukje, die gebroken spiegel en vaas, de kapotte elektrische tandenborstel, dat stuk hout dat overbleef na het klussen, de lege printercartridge, het kapotte speelgoed, de tuinstoel en nog veel meer’.



Paaltjes en planken mogen nog tot een lengte van 1 meter. Lege batterijen en accu’s van scooters en motoren zijn ook welkom. Hetzelfde geldt voor kleine elektrische apparaten, aardewerk, potten en gordijnrails.

Volledig scherm Medewerkers van de 'Milieubak’ inspecteren aangeleverd afval. © Rolf Hensel

‘Alles bij de bron scheiden werkt het beste’

Projectleider Michel Polman van afvalverwerker PreZero - opvolger van Suez - is blij met het nieuwe systeem. ,,We zien dat steeds meer gemeenten zoeken naar wegen om het afval beter in te zamelen. Alles bij de bron scheiden werkt ons inziens het beste. Als dat niet lukt, moet het helaas alsnog de verbrandingsoven in.

Volledig scherm Het rooster van de Milieukar met de tijd waarop hij over drie maanden weer te vinden is aan de Boulevard Heuvelink ter hoogte van de Kastanjelaan in Arnhem. © Rolf Hensel Bram de Krijger, die leiding geeft aan het vernieuwingsproces bij PreZero, is geen voorstander van herinvoering van de kraakwagen, een geluid dat vanuit de gemeenteraad klinkt. ,,Dan loop je kans dat mensen er van alles bij gooien dat niet in de kraakwagen thuishoort.”



Wethouder Roelofs ziet het liefste dat mensen hun klein grofvuil een paar maanden opsparen om het daarna naar de Milieubak te brengen als die weer op de hoek van de straat verschijnt.

‘We zijn geen ijscoboer’

Op zijn best groeit de Milieubak uit tot een ontmoetingsplek in de buurt, waar mensen met elkaar een praatje kunnen maken. Maar dat is nu met corona even een lastig ding, constateert De Krijger. ,,We moeten wel zorgen dat mensen genoeg afstand houden.” Hij schiet in de lach als hij de vraag voorgelegd krijgt of de Milieukar straks de wijk in rijdt met een leuk deuntje erbij. ,,Nee. We zijn geen ijscoboer.”

Volledig scherm Wethouder Bob Roelofs arriveert met de fiets bij de eerste ‘Milieubak’ van Arnhem © Rolf Hensel

Volledig scherm Kaartje om de soorten afval te ordenen in de Milieubak: metalen en piepschuim zijn ook welkom. © Rolf Hensel