Militair gewond bij botsing met bestelbus tegen boom bij Arnhem

Verhuurder: '100 kilo vuurwerk in huis onacceptabel'

13:15 ARNHEM - Of de 26-jarige verdachte die de politie gisteren heeft gearresteerd mag terugkeren in de woning boven restaurant Sugar Hill in Arnhem, laat Volkshuisvesting nog even in het midden. De verhuurder neemt de illegale opslag van vuurwerk in hun appartement aan de Klarendalseweg hoog op.