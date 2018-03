Militaire vakbond: eerste conclusies Schaarsbergen 'ernstig'

,,Het is natuurlijk heel erg als de onafhankelijkheid van de interne commissie niet gewaarborgd kan worden. Belangrijke stukken van melders zijn niet behandeld, en een filmpje kwam één op één overeen met wat de melders zeiden dat er gebeurd was. Dat zegt iets over de betrouwbaarheid van de slachtoffers, maar toch is er niet met hen in gesprek gegaan.’’



Ook van ander pestgedrag werd gezegd dat het 'niet aannemelijk' was, aldus het rapport. Onacceptabel, vindt Debie. ,,De meldingen van drugsgebruik zijn genegeerd, er is over iemand heen geplast en daar is ook niets mee gedaan. Onacceptabel.’’