Miljoenen medische mondmaskers heeft Nederland in opslag, waarom gebruiken we ze niet? ‘Pas als het nodig is, trekken we ze uit de kast’

Dat geluid klinkt vanuit vakbond CNV en de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK), een kennisplatform voor veiligheidsdeskundigen, nu er grote zorgen zijn over de Britse variant van het coronavirus. Die is mogelijk nóg besmettelijker en waart nu ook in Nederland rond.



Met een niet-medisch mondkapje, bijvoorbeeld uit de supermarkt of van de drogisterij, bescherm je vooral een ander. Een FFP2-masker beschermt ook de gebruiker tegen het inademen van het virus.



Laat daarom iedereen met werk waarbij het onmogelijk is altijd 1,5 meter afstand te houden zo’n FFP2-mondmasker dragen, adviseert de NVVK. ,,En als er voldoende zijn, zou dit type masker ook het publiek betere bescherming bieden dan wat nu wordt gebruikt’’, zegt Jos Putman. Hij is lid van de vakgroep persoonlijke beschermingsmiddelen van de NVVK.