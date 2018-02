Minder leerlingen met problemen thuis in plaats van op school

ARNHEM - Het aantal leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs (4 tot 18 jaar) in de regio Arnhem dat langer dan zes maanden thuis zit, wordt minder. De laatste schooljaren is er sprake van een lichte daling.

Circa 0,1 procent van de van de totale leerlingenpopulatie (ruim 23.000 scholieren) van 4 tot 18 jaar in de regio Arnhem zit thuis. Het gaat momenteel om 21 leerlingen.

Dat blijkt uit opgevraagde cijfers bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Midden-Gelre. In de regio Arnhem werken de leerplichtconsulenten van acht gemeenten samen in één regionaal bureau. Het gaat om Arnhem, Duiven, Overbetuwe, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar.

Bemiddeling

In het schooljaar 2014-2015 waren er 118 zogenoemde thuiszitters, in 2015-2016 ging het om 89 thuiszitters. In het afgelopen schooljaar betrof het 85 leerlingen. In dit lopend schooljaar (2017–2018) gaat het om 46 thuiszitters, waarvoor een bemiddelingstraject is opgezet. Hiervan hebben er 21 nog geen plek op een geschikte school gevonden. De rest heeft de schoolloopbaan inmiddels hervat.

Thuiszitten vraagt, aldus het Regionaal Bureau Leerlingzaken, om maatwerkoplossingen. De leerlingen kunnen om uiteenlopende redenen langdurig thuiszitten, bijvoorbeeld om gedragsproblemen, problemen in de gezinssituatie, pesterijen in de klas of op school, aanpassingsproblemen op school in verband met te laag of te hoog leerniveau.

Psychische problemen

In incidentele gevallen komt het voor, dat leerlingen langer dan een schooljaar thuiszitten. Psychische problemen zijn veelal de oorzaak.

De terugkeer van de kinderen naar school is veelal het resultaat van een intensieve begeleiding. Daarbij is volgens het RBL een nauwe samenwerking met scholen, samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs en hulpverlenende instanties essentieel. Scholen zetten ook maximaal in op preventie en tijdige signalering van langdurig schooluitval.