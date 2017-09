Minder wanbetalers zorgpremie door soepeler regels

In onze regio blijkt dat de meeste wanbetalers in Arnhem en Tiel wonen. Daar lukt het respectievelijk 3,2 en 2,7 procent van alle 18-plussers niet om hun zorgverzekering op tijd te betalen.



In voorgaande jaren nam het aantal wanbetalers gestaag toe. Sinds twee jaar is daar een verandering in gekomen.



Nieuwe wet

De daling komt volgens Zorginstituut Nederland vooral door de wet die 1 juli 2016 werd ingesteld. Daarmee doelt het instituut op de Wet verbetering wanbetalersmaatregelen. Daarin is opgenomen dat mensen die langere tijd geen zorgpremie kunnen betalen, een regeling kunnen treffen met hun verzekering. Hierdoor hoeven ze niet het verhoogde tarief te betalen en wordt dat bedrag ook niet ingehouden op hun inkomsten. Voor mensen in de wanbetalersregeling geldt dit wel.