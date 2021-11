Minibieb aan flarden geknald in Renkum, brokstukken meters over de straat verspreid

Al eerder waren volgens een buurtbewoner twee explosies gehoord in de omgeving van de Utrechtseweg en de Kuipersweg in Renkum. ,,Een zeer harde dreun was dat en later om tien over twaalf opnieuw een zeer harde knal, moet grof vuurwerk zijn geweest”, weet de buurtbewoner die met meerdere mensen uit de omgeving knipperlichten van een auto hebben gezien en drie personen.



De politie verscheen op verzoek aan de Lindelaan. Het ontplofte vuurwerk zorgde voor veel rookontwikkeling. “Met enkele buren zijn we naar buiten gegaan en zagen de totaal vernielde minibieb. We hebben de ontstane rotzooi vandaag opgeruimd”, zegt de nog steeds ontdane buurtbewoner die niet met zijn naam in de krant wil. Alleen het gespleten houtwerk is de stille getuige. De Rotaryclub heeft in de gemeente Renkum zes mini biebjes geplaatst.