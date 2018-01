Misbruikte oud-Vitessenaar: 'Stel een vertrouwenspersoon bij topclubs verplicht'

Spelers met problemen kunnen in de praktijk vaak moeilijk bij hun trainer en andere leidinggevenden terecht, weet Majoor uit eigen ervaring. ,,Die spelers zijn bang dat hun positie in het team in het geding komt. Je kwetsbaar opstellen is moeilijk binnen de topsport. De stap naar de politie is vaak te groot.’’



Een vertrouwenspersoon kan die leemte vullen. Hij of zij probeert in de visie van Majoor alle spelers op alle vlakken in balans te houden: privé, school, voetbal, gemoedstoestand.



Majoor vindt dat topsportclubs zelf de aanstelling van een vertrouwenspersoon moeten financieren. ,,Dat hoort bij een professionele organisatie. Bovendien zorgt zo iemand ervoor dat spelers lekker in hun vel zitten en daardoor beter presteren. Dat is dus ook in het belang van de club.’’