Mishandelde Ronnie en Jasper uit Arnhem zijn 'blij en opgelucht' met straf

Geen plekje in de trein? Kijk tussen Arnhem en Den Bosch even op de zitplaatszoeker

8:30 NIJMEGEN/ARNHEM - Wie vanochtend met de trein tussen Arnhem en Den Bosch reist kan vooraf zien waar in de trein nog een zitplaatsje is. De Nederlandse Spoorwegen hebben daarvoor een speciale de zitplaatszoeker in de NS reisplanner-app ontwikkeld.