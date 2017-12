'Misschien ben ik morgen dood, misschien ben ik morgen doof'

ARNHEM - Dit is het verhaal van een vrouw die zichzelf vaak in een situatie brengt waar ze, diep van binnen, helemaal niet in wil verkeren. Dan staat ze daar, op haar blote voeten en in een rode jurk met belachelijke lippenstift cello te spelen op een toeristenpaddenstoel, met op de achtergrond een of ander een tankstation.

Rond de feestdagen brengen wij een serie verhalen met als thema: Ik geloof het wel. Geloven in God, geloof in de Bitcoin, geloof in groene energie, geloven in muziek. Elke Gelderlander gelooft wel iets. Dit keer Sarah Walder, kleinkunstenaar die gelooft in de bizarre dingen die ze doet. En dan, op zulke momenten, stelt Sarah Walder zich de vraag die de meeste mensen zichzelf zouden stellen, als ze daar zouden staan. Wat dóé ik hier?

Daar komt op dat moment geen antwoord op.

Absurd? Nogal.



Toch doet ze het. Ja, natuurlijk, zegt ze. Het was haar eigen idee! Ze kon geen andere conclusie meer trekken, dit is wat ze moet doen, ook al schreeuwt iedere vezel in haar lichaam NEEEE en klinkt die cello echt shit (want ze pakt natuurlijk niet de beste cello voor in de buitenlucht).



Waarom doet ze dit? Hoe lang doet ze dit zichzelf nog aan? En op wat voor plekken? Waar gaat dat heen? Ja, dat wil ze zelf ook wel weten, 'waar gaat het heen'. Maar goed, dat zijn vragen die er allemaal niet meer toe doen als je daar staat. In je jurk. Met je cello. Op je blote voeten.



Dan speel je.

Niet zomaar een stuk

Natuurlijk, het is allemaal een vorm van kleinkunst. Een vorm van kleinkunst die je misschien wel het beste kan omschrijven als 'op-onverwachte-momenten-op-rare-plekken-cello-spelen'. En dan? Dan spreekt ze voorbijgangers aan. Of ze even een foto willen maken. Met haar telefoon. Vervolgens ontstaat er iets waar we volgens haar in deze tijd dringend behoefte aan hebben: een gesprek.

Oh ja, en dan speelt ze dus niet zomaar een of ander lullig stuk, nee dat is dus gewoon de derde suite van Bach. En dan ook geen poging-tot, nee, het is Bach zoals een cum laude-afgestudeerde student van een Amerikaans top-conservatorium het zou spelen.

Want dat is ze dus toevallig. Een cum-laude afgestudeerde student van een Amerikaans top-conservatorium. Oberlin Conservatory, zoek maar op.

Grand Canyon

De tekst gaat onder de foto verder Volledig scherm Sarah Walder. © Rolf Hensel Sarah Walder (1969) groeide op in Arizona, in Flagstaff om precies te zijn, een uur en 19 minuten rijden vanaf de Grand Canyon. Sinds 1992 woont ze in Nederland, waar ze les geeft in cello en viola da gamba (beenviool) en waar ze nu dus ook optreedt. Doet ze trouwens ook nog geregeld in Arizona. Maar het gekke is: daar in Amerika herkent bijna niemand de klasse van de Europese muziek uit de middeleeuwen, waarin zij nu toevallig gespecialiseerd is. ,,Ik ben daar nog abnormaler dan hier.’’



Goed, die cultureel-verantwoorde achtergrond maakt ook dat ze nogal wat moet overwinnen om te doen wat ze doet. Klassieke muziek spelen op straat, dat dóé je niet. Dat hoort niet. Klassieke muziek speel je zwart gekleed op een ver podium in een donkere zaal vol deftige mensen die zeggen: 'ja, mooi'.



Niet in een jurk op je blote voeten vanaf een afvalcontainer in Klarendal.

'Ja, mooi.' Ze spreekt die woorden opnieuw uit en kijkt alsof er pure azijn in de thee zat, ze spuugt ze uit. 'Mooi'.



Als ze dat maar nooit van haar muziek zeggen, zegt ze, en steekt met haar rechter vuist (doffe klap) een denkbeeldige dolk in de hartstreek. ,,'Mooi', dat nooit... KILL ME!’’

Linkse hobby

Muziek, het moet je raken, het moet iets met je doen.

Goed.

Die jurk is een middel, absoluut. Een middel om mensen naar klassieke muziek te laten luisteren. Mensen die dat anders niet zouden doen. Want ze gelooft het, nee, ze weet het zeker: er zijn zoveel mensen die niet naar klassieke muziek luisteren simpelweg omdat het als een links-elitaire hobby wordt gezien. Misverstanden, allemaal misverstanden. Die mensen zouden misschien hun leven veranderen als ze er wel naar zouden luisteren, maar ze doen het niet, omdat het zo afstandelijk is. Dat wil ze veranderen.

Quote Iedereen doet zo vijandig tegen elkaar. Maar dat hoeft helemaal niet

Bovendien werd ze gek. Gek van de grote schisms in de maatschappij. ,,Arm, rijk, oud, jong, verschillende politieke subculturen... De mensen praten niet met elkaar. In Amerika merk je het, maar hier ook. Iedereen doet zo vijandig tegen elkaar. Maar dat hoeft helemaal niet.’’

Lachen

Muziek verbindt, zegt ze. Dat heeft muziek altijd gedaan. We zijn hier toch samen op die planeet?

Nou dan.

,,Dus ik dacht: ik ga er in mijn eentje iets aan doen.’’

Lachen natuurlijk.

Wat moet je doen om mensen te raken met klassieke muziek? Je moet contact maken. Van dichtbij. Op een plek waar je het niet verwacht. ,,En ze meenemen in een magische wereld. Het moet over de top. Met humor.’’

Dus zij naar de tweedehandswinkel voor de meest over-de-top-gekke jurk. ,,Echt glim 'n' glam.’’ Gauw, verder.

Snel, lippenstift erbij en woosh: jurk aan. Woosh: cello pakken, en woosh, snel een lelijke plek zoeken in Flagstaff ('dat is in Amerika altijd heel makkelijk') en spelen maar, als een soort flash mob waarbij uit het niets ineens heel veel mensen samenkomen, you know? Nou ja, zo had ze het dus ongeveer bedacht.

Niemand kwam

Quote Ik ben totaal tegen Facebook. Maar dit zet ik erop ,,Maar er kwam geen kip.’’

Dat is nu ongeveer een jaar geleden.

Ze leerde snel. Je moet een beetje handige plekken uitzoeken. Plekken waar genoeg mensen samenkomen zonder dat je de massa treft. ,,Zodra er meer mensen komen, gaan ze groepsverdrag vertonen en heb je geen gesprek meer.’’ Het moeten plekken zijn waar verkeer is, zonder dat iedereen doorrijdt of ongelukken veroorzaakt. Tankstations dus. In de buurt van een fietspad. En hoog. ,,Ik heb een ladder bij me.’’

Veel mensen blijven staan, zegt ze. Omdat ze zo buiten het normale is. Volwassenen zijn vaak met andere dingen bezig, achter het stuur. Kinderen vinden het vaak té raar. En wielrenners? Die stoppen niet. ,,Wielrenners hebben altijd haast, kan ik je zeggen.’’

Om contact te maken vraagt ze mensen dus een foto te maken. Die zet ze dan op Facebook. ,,Ik ben totaal tegen Facebook. Maar dit zet ik erop.’’

Kwetsbaar

Ze is kwetsbaar, zegt ze. ,,En dat vraagt behoorlijk wat lef.’’ Want ze zegt het eerlijk: zou ze zelf stoppen als ze een vrouw met felrode lippen en belachelijke jurk tegen zou komen? Nee, waarschijnlijk niet. Je zult het niet geloven, zegt ze, maar: ,,Ik ben echt een introvert. Ik kan het doen, ik zou een gesprek beginnen, maar ik zou me ertoe moeten zetten.’’



De jurk. De cello. De blote voeten, de boa. Het geeft haar een duwtje. ,,Als ik speel ben ik niet introvert. De jurk, wat zal ik zeggen, maakt het mogelijk. Er extravert uitzien helpt om extravert te praten. Het geeft me de vrijheid om het te doen.’’

Volledig scherm Celliste Sarah Walder speelt langs Schelmseweg. © Erik van 't Hullenaar

Ze gelooft in de muziek, in de kunst. Waarom? Ja, dat weet ze dus niet. ,,Maar ik stel die vraag wel.’’

Doet ze ook letterlijk trouwens. Dan vraagt ze de mensen op straat om een evaluatieformulier in te vullen. ,,Arme mensen.’’ Thuis leest ze de gave antwoorden. Er zijn mensen die het prachtig vinden.

Dat komt dus juist omdat ze kwetsbaar is. En omdat het echt is. De ontmoeting ontstaat daar, dan, op dat moment. Het zweet en de zonnebrandcrème moeten op het klankhout plakken, de muziek moet daar en dan beleefd worden, in het nu, in the present en there.

Doof

Dat komt ook door een ongeluk, waardoor ze tijdelijk doof was. ,,Ik dacht: ik zal nooit meer horen, wat ben ik zonder muziek? Elke muzikant is vergroeid met zijn instrument. Drie jaar geleden is mijn moeder overleden, maar ik kan rondkomen met mijn superminimuminkomen. Ik klaag niet, ik constateer dat ik me suf werk en maar één dag vakantie heb. Ik heb die keuze expliciet gemaakt, maar het is een fantastische manier van leven. Heel erg leven met die mogelijkheid maakt dit... absoluut.’’

We hebben alleen maar nu.

,,Misschien ben ik morgen dood, misschien ben ik morgen doof. Het kan totaal mislukken, maar meestal levert het fantastische concerten op, soms levert het shit op.’’

En soms, op een ochtend bij de benzinepomp, levert het op dat je een joggende vrouw met een hondje ontmoet, een vrouw die ineens zegt: ,,Zonder kunst waren we allemaal dood.’’