Mode-iconen McCartney en Westwood in Arnhem

VideoARNHEM - Modepioniers Vivienne Westwood en Stella McCartney leveren in juni bijdragen aan de hoofdtentoonstelling van het mode-evenement State Of Fashion 2018.

De eerste internationale modemanifestatie die zich volledig richt op een duurzamer en eerlijker modesysteem wordt gehouden in de Melkfabriek aan de Nieuwe Kade en is van 1 juni tot en met 22 juli te bezoeken.

Installatie

'Searching for the new luxury' is het thema van het evenement, waaraan Westwood en McCartney ieder een installatie bijdragen. Een woordvoerder van de organisatie sluit niet uit dat beide ontwerpers ook zelf nog hun gezicht in Arnhem laten zien. ,,Dat hangt wel van hun drukke agenda's af.''

Designer Westwood is één van de pioniers op het gebied van duurzaamheid in de mode-industrie. Vanuit een activistische mentaliteit – samengevat in haar motto buy less, choose well, make it last – draagt zij bij aan de hoofdtentoonstelling: een grootse, speciaal gemaakte installatie met honderd tassen en prints uit haar samenwerking met The Ethical Fashion Initiative en de Verenigde Naties.

Video

Stella McCartney, dochter van popicoon Paul McCartney, presenteert op State of Fashion 2018 een installatie die bestaat uit twee componenten. De Nederlandse fotograaf Viviane Sassen visualiseerde de duurzame visie van McCartney in een video. Deze wordt in een indrukwekkende installatie gepresenteerd. Ook laat ze een look uit haar SS2018 collectie zien.