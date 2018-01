Modeduo Spijkers en Spijkers opent winkel aan Velperplein

ARNHEM - De Arnhemse modeontwerpers Truus en Riet Spijkers openen volgende maand een design- en modewinkel aan het Velperplein in Arnhem. Het is de eerste eigen winkel voor de tweelingzussen, die leiding geven aan het internationaal vermaarde modelabel Spijkers en Spijkers.

Vorig jaar openden de zussen al een pop-upstore - een tijdelijke winkel - aan de Bakkerstraat in de Arnhemse binnenstad.

,,Dat was een groot succes’’, aldus Riet Spijkers. ,,Daarom besloten we om verder te kijken in Arnhem. Deze keer wilden we geen tijdelijke winkel, maar een definitieve plek waar we ons konden vestigen.’’

Heren

Het pand aan het Velperplein is zo'n 300 vierkante meter groot en moet de flagshipstore worden van het merk Spijkers en Spijkers, dat zich tot nog toe vooral richt op damesmode en accessoires. ,,Maar daartoe beperken we ons in de nieuwe winkel niet’’, aldus Spijkers. ,,We gaan tevens meubels verkopen en sluiten niet uit dat we in de toekomst ook voor heren wat gaan doen. De ruimte is groot genoeg om wat te experimenteren, dus wie weet.’’

Een concrete openingsdatum hebben de zussen nog niet, besluit Spijkers. ,,Dat ligt een beetje aan de voorbereidingen. We mikken in ieder geval op half februari; dat moet lukken."