Modeketen Noor Amsterdam failliet

Juridische strijd

In oktober waren er nog plannen om de vestiging aan de Utrechtseweg te verhuizen naar een ander pand aan die straat. Destijds werd de verwachting uitgesproken dat de winkel eind november op de nieuwe locatie haar clientèle zou kunnen bedienen.



Noor Amsterdam was in 2015 en 2016 de inzet van een juridische strijd tussen Van Wingaarden en zijn ex-partner Yecim Agca. De twee exploiteerden destijds een aantal modezaken onder de naam Noor of Noor Amsterdam. Nadat hun relatie stuk liep, begon het getouwtrek over wie de rechtmatige eigenaar was van de besloten vennootschap Fashion On Stage BV, waar een aantal van de modezaken toen onder viel.



Op 6 april 2016 verklaarde de rechter dat bedrijf failliet.