Moeder geeft jongen (16) klappen met wandelstok na getreiter van dochter bij skatebaan in Arnhem

Woensdagmorgen was het aan de Arnhemse politierechter om duidelijkheid te krijgen over de feiten. Dat viel niet mee. Volgens de 45-jarige verdachte had ze op die donderdag in september slechts uit zelfbescherming gehandeld. Direct nadat ze haar dochter was komen oppikken bij de skatebaan zou ze zijn aangevallen door de toen 16-jarige rivale van haar jongste kind. Daarop ontstond een worsteling waarbij de 16-jarige Arnhemse een gezwollen neus, een snee op het voorhoofd, schrammen en diverse blauwe plekken had opgelopen.