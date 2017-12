Moeder zamelt geld in voor zieke zoon: coffeeshops doneren gul

Het openbaar vervoer is geen doen, vertelt ze. ,,Ten eerste kan dat alleen overdag.’’ Daarnaast komt bij een ritje naar het ziekenhuis een hele volksverhuizing kijken. Kleren, medicatie, luiers, een grote rolstoel, alles moet ze zelf meenemen. In haar eentje, want Danen is alleenstaande moeder. Daarbij moet Jarno tijdens een hypo constant spugen. ,,Hoe moet dat in een lijnbus?’’ Ook bijzonder vervoer is geen optie, omdat ze zo'n busje anderhalf uur van tevoren moet reserveren en Jarno ieder moment een hypo kan krijgen.



Hoe doet ze het nu als Jarno een hypo heeft? ,,Dan hou ik hem thuis en zit ik aan zijn bed om constant zijn suikergehalte te meten en zijn spuug op te vangen. Dat voelt niet fijn. Wat als er iets gebeurt? In het ergste geval kan hij in coma raken en zelfs hersendood.’’



Een bus kost zo'n 30.000 euro, exclusief aanpassingen à 20.000 euro. Een kleine greep uit de aanpassingen: er moeten zuurstoftanks in de bus passen, de ramen moeten geblindeerd worden omdat Jarno last heeft van epilepsie en er moet een lift komen voor zijn rolstoel.