Mogelijk aangifte na lek over Roemer

Regenboog­vlag getekend op stoep bij Gerefor­meer­de Gemeente Arnhem

14:05 ARNHEM - Dinsdagmorgen was het daar ineens, een grote regenboog van stoepkrijt, midden voor de deur van de Gereformeerde Kerk in Arnhem. #antinashville staat erbij geschreven, en #love4all. Een paar uur later was het tekenwerk alweer zorgvuldig van de stoep geschrobd.