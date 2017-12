Mogelijk geen schot gelost in Elderveld

Onderzoek naar schietpartij Elderveld nog in volle gang

11:00 ARNHEM – Het onderzoek naar de schietpartij op de Bussumstraat in de Arnhemse wijk Elderveld is nog in volle gang. Dat meldt een woordvoerder van de politie. Zolang dat onderzoek loopt wil de politie er geen nadere mededelingen over doen.