Mogelijk modebroedplaats in voormalig pand V&D

Wethouder Economische Zaken Ron König van de gemeente Arnhem bevestigt dat er goed overleg gaande is. Caspar Wortmann van de Vereniging Eigenaren City Arnhem (VECA) is al druk bezig met onderzoek naar de mogelijkheden. ,,CBRE is ook lid geworden van VECA. Dat bevordert persoonlijk contact dat we vroeger niet met de eigenaren hadden. We zijn het er over eens dat een tijdelijke invulling geen noodgreep moet zijn.'' Brink bevestigt dat volmondig: ,,We willen geen ramsjwinkel."



Topshelf

Brink gaat er op dit moment van uit dat het op 15 maart voorbij is met Topshelf, de huidige huurder van het pand. Het warenhuis kondigde in september al aan de deuren te sluiten. De inkomsten vielen tegen. Eigenaar IEF Capital wilde de huur niet verlagen.