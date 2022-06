Monsterklus aan Rhedens spoor krijgt dit najaar vervolg: een week lang geen treinverkeer

De gemeente Rheden telt een recordaantal van 37 spoorwegovergangen, waaronder 9 onbeveiligde overwegen. ProRail begon vorig jaar met de klus. Het werk aan de spoorwegovergang in de Groenestraat in Rheden is inmiddels afgerond. Daar is het voetpad verbreed en werd het kruispunt in de stationsomgeving aangepast en vernieuwd.