Het monument krijgt vorm als combinatie van de Joodse gebedsrol Thora met een koffer, een kunstwerk van beeldhouwer Betty Jacobs. Over het aantal slachtoffers van de Holocaust in Arnhem is geen echte zekerheid.



Onderzoekster Willy Wytzes publiceerde in 2014 een lijst van 1493 slachtoffers bij het boek ‘De Stille Slag’ van Margo Klijn over de Jodenvervolging in Arnhem. Jacob Presser schatte eerder het aantal Joodse Arnhemmers in ‘De Ondergang’ op 2000. Onder hen bevonden zich ook mensen die aan de vervolging door de nazi's in Duitsland waren ontsnapt.