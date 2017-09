Motie van afkeuring voor beleid Elfrink op dossier Musis

Er was meer geld nodig voor gestegen aannemers- en materiaalkosten en er was de onverwachte ontdekking van asbest in de oudbouw van de concertzaal. Het opruimen van de gevaarlijke stof kostte extra geld, maar ook het verplaatsen van de evenementen die door de aanwezigheid van asbest niet in Musis konden doorgaan.



De oppositiepartijen wilden van Elfrink weten wanneer hij wist dat er niet alleen extra kosten waren vanwege de asbestvondst, maar ook vanwege gestegen kosten. Toen daar geen helder antwoord op kwam, werd de motie van afkeuring ingediend.



De gemeenteraad moet nog stemmen over de 'gele kaart' voor de wethouder, maar coalitiepartijen D66 en het CDA hebben een schorsing gevraagd om zich te beraden op de situatie.