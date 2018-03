Museum Arnhem naar Topshelf-pand. Goed idee?

'Verhuis Blauwe golven naar andere plek in Arnhem'

10:21 ARNHEM - Vóór 1 juni moet duidelijk zijn of het mogelijk is kunstwerk 'Blauwe golven' van Peter Struycken (of een deel daarvan) te verhuizen naar een andere plek in Arnhem. Het golvenveld ligt nu op het Roermondsplein, maar zou moeten wijken voor een nieuwe invulling van de ruimte onder de Nelson Mandelabrug.