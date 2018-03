'Museum Arnhem past goed in voormalig warenhuis V&D'

ARNHEM - Strijbosch Thunnissen Makelaars biedt het huidige pand van Topshelf in Arnhem aan als nieuwe locatie voor Museum Arnhem. ,,We denken dat het een heel geschikte plek is in de binnenstad’’, verklaart Jacco Vogelaar van de vastgoedbemiddelaar. ,,Met veel ruimte bovendien, bij elkaar 13.000 vierkante meter.’’

Vogelaar benadrukt dat het gaat om een serieus voorstel in de richting van het gemeentebestuur en de toekomstige gemeenteraad. ,,In opdracht van de eigenaar CBRE van het vastgoed ben ik op zoek naar geschikte kandidaten. Het museum is wellicht zo'n kandidaat.’’

De makelaar zoekt voor de eigenaar nadrukkelijk naar een huurder voor het warenhuis, waar voorheen V&D was gevestigd. De huidige huurder Topshelf gaat zaterdag aan het einde van de middag dicht. Vastgoedvermogensbeheerder CBRE zoekt al geruime tijd naar een opvolger in de winkelbranche, maar die zoektocht blijkt een zaak van lange adem.

Maatwerk

Volgens Vogelaar is ook een museum bespreekbaar. ,,Het is zeker niet de bedoeling om het pand te verkopen’’, benadrukt hij. Op de vraag of een culturele instelling korting zou kunnen krijgen op de huurprijs, wil hij niet ingaan. ,,Dat doen we in dit stadium nog niet. De huurprijs is een kwestie van goed overleg en maatwerk.’’

Vogelaar erkent dat het voorstel 'een steen in de vijver is', om het debat aan te wakkeren in de gemeentepolitiek, nu is gebleken dat geen enkele aannemer het nieuwe Museum Arnhem op de oude plek aan de Utrechtseweg wil bouwen. Het museum zit momenteel dicht. De heropening kan nog wel twee jaar duren.

Grondig onderzoek

Politieke partijen als VVD en CDA verklaarden onlangs nog dat ze voorstander zijn van een onderzoek naar een museum in het stadshart of een combinatie van museum en stadstheater in het centrum. De gemeenteraad heeft er bij wethouder Elfrink op aangedrongen alle scenario's te laten onderzoeken. Elfrink heeft dat toegezegd. Een onafhankelijk bureau gaat dat onderzoek uitvoeren.

'Sympathiek idee'

Quote een museum is natuurlijk een wel heel specifiek gebouw dat speciale eisen stelt: niet ieder winkelpand is daar geschikt voor Saskia Bak van Museum Arnhem raadt Strijbosch Thunnissen aan om contact op te nemen met haar en met de gemeente om het voorstel nader toe te lichten.,,Ik vind het een sympathiek idee’’, reageert ze. ,,Maar een museum is natuurlijk een wel heel specifiek gebouw dat speciale eisen stelt. Niet ieder winkelpand is daar geschikt voor.’’



Wethouder Cultuur Gerrie Elfrink reageert schamper. Hij typeert het aanbod van Strijbosch Thunnissen als makelaarspraat. ,,Elke makelaar zegt dat hij een pand geschikt vindt’’, zegt hij gereserveerd. ,,Als er maar geld op tafel komt. Money Talks. Ik ben ieder geval nog niet benaderd.’’

Offerte van 25 miljoen

Hij herhaalt zijn boodschap aan de gemeenteraad dat er grondig onafhankelijk onderzoek komt naar de toekomst van het museum. De enige offerte die er thans ligt van een aannemer voor de bouw van het museum - voor 25 miljoen euro in plaats van de gevraagde 15 miljoen - zal daarvan een belangrijk onderdeel zijn.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Museum Arnhem. © Rolf Hensel

Voorzitter Bart van Meer van de Vereniging Eigenaren City Centrum Arnhem vindt een museum in het voormalige pand van V&D 'een zeer interessante gedachte'. ,,De combinatie van musea, monumenten, cultuur en winkels maakt een stad interessant. Maar we moeten oppassen voor zwabberpolitiek, met steeds weer een ander plan. Mijn boodschap luidt: laten we elkaar niet gek maken, kijk eerst wat er uit het onderzoek komt.’’ Museumdirecteur Bak noemt dat een verstandige koers.

'Snel een nieuw museum'

Voorzitter Gerard Velthuizen van het Binnenstad Platform Arnhem, de overkoepelende organisatie van het stadshart, wil ook geen eindeloos politiek geharrewar meer. ,,Arnhem moet snel een mooi museum krijgen, daar gaat het om.’’