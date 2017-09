Musis: miljoenenstrop voor de gemeente Arnhem

De onverwachte ontdekking van asbest in de oudbouw van Musis kostte alles bij elkaar zo'n 2,3 miljoen euro. Een deel van dat bedrag was nodig om de Eusebiuskerk zo aan te passen dat de akoestiek voldeed om er met Het Gelders Orkest naar uit te wijken.

Geheim

De tegenvaller door prijsstijgingen werd in het openbaar vastgelegd op 'enkele tonnen'. Het echte bedrag moest geheim blijven, maar dat is minimaal zeven ton, zo blijkt. De tegenvaller kan zelfs nog oplopen naar 1,2 miljoen euro in 2020. Deze krant had inzage in de geheime brief aan de gemeenteraad waarin die bedragen staan vermeld.

Kosten

De fracties van PvdA, VVD, ChristenUnie en Arnhem Centraal willen wethouder Gerrie Elfrink van Cultuur maandag in de gemeenteraad aan de tand voelen over de financiële tegenvallers. Zij willen onder meer weten wanneer duidelijk werd dat de kosten uit de hand liepen.

De oppositie verwijt Elfrink dat hij de afgelopen maanden, ondanks herhaaldelijke vragen over de stand van zaken, vaag is gebleven over de kostenoverschrijding. Ze vinden ook dat hij ten onrechte een onderscheid maakt tussen de hogere bouwkosten en de tegenvaller door de asbestvondst.

Antwoorden

Louwers heeft net als haar collega's van VVD en ChristenUnie keer op keer vragen gesteld over de financiële situatie. ,,Antwoorden kreeg ik niet. De wethouder wist het niet." Vreemd vindt Louwers het dat Elfrink in oktober 2016 in de raad zei dat het project binnen het budget bleef. ,,Terwijl de vondst van asbest in de zomer al was gedaan.’’

Volledig