Muziekvereniging WAMV organiseert muzikale tocht door Arnhem: ‘Een soort circuit met allemaal verrassende optredens’

Voorzitter Doreen Hartman: ,,Er zullen zes korte mini-concerten te zien zijn, allemaal op verschillende iconische locaties in de stad. Elk optreden zal zo’n twaalf minuten duren. Je kunt zelf het startpunt op de route kiezen en je loopt in een groep met gids langs alle locaties in het centrum. Het is een soort circuit wat je aflegt met onderweg allerlei verrassende optredens.”

Wat voor verrassende optredens zullen er te zien zijn? ,,Op de route maak je van alles mee, van grote Japanse trommels tot een ‘soundscape’ in de historische kelders en alles wat daartussen zit. Bijzonder is het optreden in de Eusebiuskerk, waar Peter van Praagh ‘Blue Encounter’ van Joep Franssens gaat spelen, een modern stuk waar van alles inzit. Heel bijzonder, zeker met de galm van de kerk.”

Het idee achter de tocht is het jubileum niet alleen met de eigen wijk te vieren, maar met de hele stad. Hierbij kwam een mix van eigen leden en gastoptredens tot stand, vertelt Hartman. ,,Onze eigen slagwerkgroep speelt bijvoorbeeld in Rozet, terwijl in de Koepelkerk de stadsorganist Johan Luijmes met twee jonge trompettisten van ArtEZ gaat spelen.”

Groot evenement voor kleine vereniging

Optredens in de hele stad op locaties zoals de Eusebiuskerk, Rozet en het Centraal Station, het is een behoorlijk groot evenement voor een relatief kleine vereniging. ,,Dat klopt. Maar muzikaal gezien hadden we het heel snel rond, de benaderde muzikanten vonden het idee heel erg leuk.”

,,Logistiek gezien was het wel een gedoe, met het regelen van al die locaties. De ene locatie is wat makkelijker dan de andere, en je moet met al die zalen en verhuurders afspraken maken. Normaal zit achter zo’n evenement een heel team, wij hebben het met een aantal leden van onze vereniging gedaan. Maar we hebben best een groot netwerk in de stad en weten bij wie we moeten zijn, dus dat hielp mee.”

Voor het evenement zijn nog kaarten te verkrijgen. Kijk hiervoor op de website van de muziekvereniging, wamv.nl.