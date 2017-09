N325 richting Nijmegen dicht vanwege ongeluk

Arnhem laat bellers te lang wachten, ambtenaren stralen weinig vreugde uit

9:21 ARNHEM - De gemeente Arnhem zet bellers nog te vaak in een wachtrij. Soms loopt de wachttijd op tot 15 minuten. Ook is het nummer een betaald nummer, waardoor de gemeente mensen onnodig op kosten jaagt. Ambtenaren stralen on hun beurt soms weinig arbeidsvreugde en enthousiasme uit. De stad moet maar bij eens bij de gemeente Ede aankloppen, want daar daar is de wachttijd beduidend korter.