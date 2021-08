N325 tot einde ochtend dicht door gekantelde tankwagen met kookolie; omrijden via A15, A50 en A12

Het ongeluk op de Pleijroute gebeurde op de rijbaan in noordelijke richting, tussen de Andrej Sacharovbrug en de afslag naar de Westervoortsedijk in Arnhem. Het betreft een vrachtwagen met aanhanger, die geladen was met twee containers, bedoeld voor het vervoeren van vloeistoffen. De achterste container is losgeraakt van de aanhanger, bevestigt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. In de container zit volgens medewerkers van de provincie Gelderland oude kookolie. Het wegdek is beschadigd over een lengte van 100 meter. Rond 10.30 uur was de gekantelde vrachtwagen al weg. Ook werd de container van de weg getakeld.



Er zijn geen gewonden zijn gevallen, geen aanhoudingen verricht en ‘vanzelfsprekend is er behoorlijke verkeersoverlast', laat een woordvoerder van de politie weten.



De afsluiting van de Pleijroute door het ongeval valt samen met de afsluiting van de Willemstunnel in de Arnhemse binnenstad voor werkzaamheden, de hele week. De gemeente roept op het stadshart te mijden en om te rijden. De Pleijroute is een van de omleidingsroutes. Omdat het ongeval met de truck in noordelijke richting gebeurde, zouden de gevolgen echter mee moeten vallen.



Ook op de A12 vanaf de Duitse grens richting Arnhem stonden vanochtend verschillende files door een kapotte vrachtwagen en ongelukken.