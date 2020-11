Na 50 jaar is Ineke (72) van het roken verlost: ‘Ik dacht: eentje kan geen kwaad’

Missie volbracht

En het is haar gelukt. De voordelen ziet ze hier en daar al verschijnen. Met de 150 euro die ze apart had gelegd, heeft ze nieuwe gordijnen kunnen kopen. ,,Ik dacht: zo, die zijn van mij.” Ook zegt ze te voelen dat ze meer lucht heeft.



De begeleiding bij het stoppen gaat nog steeds door. ,,Ons groepje blijft bij elkaar en we kunnen altijd contact zoeken als het de verkeerde kant op dreigt te gaan. Dat kan nog wel een jaar doorgaan.”



Het is deze maand wel één keer misgegaan. ,,Het is een stomme verslaving. Je denkt dan: eentje kan geen kwaad. Nou, dus wel. Ik wist daarna meteen dat het een domme misstap was geweest.” Ineke is van plan het voor de rest van haar leven vol te houden. Ze zegt helemaal klaar met roken te zijn.