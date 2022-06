Na een coronarijke periode loopt Renkum weer vol met evenementen ‘Bomvol’ en ‘Proeft’

Op voorhand een gewaagde zet om beide evenementen op één dag te houden. ,,Maar dat is in goed overleg gegaan”, vertelt Janet Bakker van Renkum Leeft die behoorlijk tevreden was over de opkomst. Ondanks het feit dat er nog voldoende plekken over waren op het gazon aan de Europalaan. ,,De mensen vermaken zich en alles speelt zich af op een geduldige, tropische manier”, weet Janet Bakker, tweeëneenhalf uur voordat het festijn voorbij was en ook zichtbaar genoot van de overheerlijke hapjes die de plaatselijke en regionale gerenommeerde horeca serveerde.