Naakte man zwemt in fontein naast gemeentehuis van Arnhem

‘Dat ik ooit een volwassen man zou helpen zijn ondergoed aan te doen tegenover het Paleis van Justitie had ik niet gedacht', schrijft hij op Instagram. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. De man was behoorlijk in de war, wilde niet het water uit komen en bleef er een minuut of tien poedelnaakt in spetteren.



‘Na veel (heel veel) geduld kwam meneer naar de kant en kleedde zich aan. Ook dat aankleden kostte veel moeite. De man bleek van buitenlandse afkomst en een goed gesprek was niet mogelijk.’



De actie leverde de man een bekeuring op. Hij is opgevangen bij de daklozenopvang en aangemeld bij de zorginstanties. Volgens Van Veldhuizen is beboeten een manier om een dossier op te bouwen, om iemand makkelijker te kunnen helpen via bijvoorbeeld gerechtelijke dwang als degene voor problemen en overlast blijft zorgen. Ook is het een manier om gedrag te bestraffen.