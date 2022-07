Naar het concert van Lady Gaga in Arnhem: deze info wil je weten

indebuurtGa je naar het concert van Lady Gaga in Arnhem op dinsdag 26 juli? Dan is het handig om je even goed voor te bereiden. Waar kun je parkeren en wat kost het, hoe kom je met het OV bij het GelreDome, wat kun je beter niet meenemen en hoe laat mag je naar binnen? Lees hier alles wat je van tevoren moet weten.

Oproep: kom op tijd

Om chaos op de dag van het concert te voorkomen, doet organisator Mojo Concerts een oproep: vertrek ruim op tijd van huis en vermijd de spits! Bij het concert van Elton John op 9 juni kwamen veel bezoekers te laat, omdat ze in de file stonden. En dat wil je natuurlijk niet. Vertrek dus ruim van tevoren zodat je om 20.30 uur helemaal klaarstaat om Lady Gaga in Arnhem te aanschouwen.

Tijden

Ben je bang dat je je gaat vervelen als je ruim van tevoren aankomt bij het GelreDome? Dat hoeft niet! Er is namelijk genoeg te beleven voorafgaand aan het concert. Check hier wat er te doen is op welk moment:

15.00 uur: Horecaplein open

18.00 uur: Deuren openen

20.30 uur: Lady Gaga

22.15 uur: Verwacht einde

Goed om te weten: dit tijdschema is onder voorbehoud en de artiest kan hiervan afwijken. Als de tijden veranderen laat Mojo dat via deze pagina weten.

Tassen

Nog een goede reden om op tijd te komen is de eventuele controle van tassen. Dit kan wat tijd in beslag nemen. Neem je een tas mee? Zorg dan dat die niet groter is dan het formaat van een A4'tje en niet dikker dan ongeveer 10 centimeter. Een klein canvastasje mag bijvoorbeeld wel, maar grotere tassen zijn niet toegestaan bij het concert. Bovendien kan je die nergens opbergen. Het is dus beter om geen tas mee te nemen. Twijfel je of je bepaalde spullen wel of niet mag meenemen? Check dan even dit overzicht.

Met het OV naar Lady Gaga

Kom je met het OV naar het concert van Lady Gaga in Arnhem, dan is het handig om te weten dat er zowel pendel- als stadsbussen rijden richting GelreDome. Er staan medewerkers van het OV op het station die je naar de pendelbussen verwijzen. Een pendelbuskaartje is te koop op het station.

Op de dag van de show staan er werkzaamheden aan het spoor gepland tussen Utrecht en Geldermalsen. Houd rekening met een langere reistijd en eventuele omleidingen. Plan je reis van te voren.

Op het stadsbusperron vertrekt ook elk kwartier een gewone bus die langs het GelreDome komt. Dit is lijn 7 richting Rijkerswoerd. De rit duurt ongeveer 10 minuutjes. Je stapt uit bij de halte Batavierenweg, waar je GelreDome rechts van je ziet liggen. Wil je je reis even plannen in een reisplanner? Vul dan Batavierenweg 25 in als bestemming.

Met de auto naar Lady Gaga

Ga je liever met de auto naar het concert van Iron Maiden in Arnhem, zorg dan dat je je reis goed voorbereid om te voorkomen dat je te laat komt. De route naar het GelreDome staat door heel Arnhem duidelijk aangegeven op borden. Het is beter om de borden met daarop ‘P Concert GelreDome’ te volgen dan om je navigatiesysteem te volgen.

Bijvoorbeeld vanwege de afsluiting van de Rijnoversteek en de John Frostbrug, die het GelreDome en het centrum van Arnhem met elkaar verbindt. Gewoon even ouderwets de bordjes volgen, dus! Wil je wel even de route bekijken? Je vult hem hier in. Op de volgende slide lees je meer over parkeren.

Parkeren bij Lady Gaga

Er zijn verschillende soorten parkeerkaarten voor parkeren bij het GelreDome. Je vindt ze hieronder op een rijtje. Als je het niet erg vind om een paar minuutjes te lopen, kan je ook parkeren bij de Rijnhal (Olympus 1) of het Ohragebouw (Rijksweg-West 2).

P-Guarantee PLUS: 27,50 (incl. fee)

Wil je verzekerd zijn van een parkeerplaats op P-GelreDome? Bestel dan een Guarantee Ticket. Dit kaartje geeft je tot 15 minuten voor aanvang van de show een garantie op parkeerplaats P1 GelreDome.

P-Bezoekers: 13,50 (incl. fee)

P-Bezoekers kost 13,50 euro online en op het parkeerterrein 20,00 euro. Een P-Bezoekers ticket geeft je toegang tot een parkeerplaats die op dat moment in gebruik is. Dit ticket geeft geen garantie tot de parkeerplaats P-GelreDome. Let op: Het kan zijn dat je bij extreme drukte moet uitwijken naar omliggende parkeerterreinen. Volg de gele borden naar de parkeerplaatsen.

P-Mindervaliden: 13,50 (incl. fee)

Mindervaliden kunnen parkeren bij P-1 GelreDome. Geef bij de verkeersregelaars en parkeerstewards aan dat je wilt parkeren op een invalide parkeerplaats. Zij zullen waar mogelijk een plaats dicht bij het GelreDome toewijzen. Maar let op! Dit ticket is geen garantie voor een plaats nabij de ingang.

Per touringcar naar Lady Gaga

Vanuit heel Nederland rijden er touringcars naar het concert van Lady Gaga in Arnhem. Vanaf 34,50 koop je een retourticket en kan je opstappen op heel veel verschillende opstaplocaties verspreid over heel het land. Is er geen opstapplaats bij jou in de buurt? Als je met een groep van 10 personen of meer bent, mag je je eigen opstapplaats aanvragen! Stuur daarvoor een mailtje naar klantenservice@onthemove-online.nl. Vertrektijden van de bussen worden per mail toegestuurd aan de personen die een busticket hebben gekocht. Zorg dat je op tijd bent, want de bus wacht niet! Meer informatie over de touringcars die naar het GelreDome rijden vind je hier.

Toch nog vragen?

Zijn er toch nog dingen onduidelijk en heb je nog vragen over het concert? Dan kan je contact opnemen met de klantenservice van Mojo of met Livecrowd. Je stelt je vragen snel en makkelijk via je smartphone op WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram DM en Twitter.

