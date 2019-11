Nahid uit Iran werd gedwongen te trouwen: ‘Ik zei niet eens ja bij mijn huwelijk’

Video Danswereld eert Roel Voorin­tholt met Speciale Prijs van het Dansers­fonds ’79

20:01 ARNHEM/AMSTERDAM - Roel Voorintholt, artistiek directeur van Introdans in Arnhem, is vanavond gehuldigd met de Speciale Prijs van het Dansersfonds ’79. Dat gebeurde tijdens het Nederlands Balletgala. Het is volgens de jury zijn verdienste dat Introdans is uitgegroeid tot één van de meest vooraanstaande dansgezelschappen van Nederland.