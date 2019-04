Natuurbrand bij Schaarsbergen onder controle

De natuurbrand onstond op het terrein van Defensie in de flanken van de Deelenseweg en de Koningsweg in het noorden van Arnhem. De brandweer rukte uit met vier pelotons met in totaal zestien blusvoertuigen.

Sterke wind

De brand is rond een uur of twee in de middag gemeld. Aanvankelijk ging het om een perceel van 50 bij 50 meter, maar door de sterke wind breidde het vuur zich snel uit. Brandweerlieden lieten lucht uit de banden van hun voertuigen lopen om in het rulle zand op de heide meer grip te hebben. Zo’n anderhalf uur na de melding was de brand onder controle en kon het nablussen beginnen.