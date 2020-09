Natuurclubs moeten mogelijk miljoenen aan ‘staatssteun’ terugbetalen: ‘Ze zullen grond moeten verkopen’

Het was in 2008 dat Ruben Ruyten, eigenaar van het landgoed De Gelderse Toren in Spankeren, ruim vijf miljoen bood voor kasteel Biljoen in Velp. Een mooi bedrag. Maar Ruyten kreeg het kasteel niet. Dat ging naar Geldersch Landschap en Kasteelen. De natuurorganisatie bood bijna drie miljoen euro meer. Niet dat de organisatie zoveel geld had, nee de aankoop werd bijna volledig gedaan dankzij subsidie.