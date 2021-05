Natuurclubs slaan alarm over drukte op Veluwezoom: ‘Mountainbikers jagen overal doorheen’

Video Burge­mees­ter Marcouch legt eerste krans bij Dodenher­den­king zonder publiek: ‘Aan vrijheid moeten we met zijn allen werken’

4 mei ARNHEM - ‘Aan vrijheid moeten we met zijn allen werken', zegt burgemeester Ahmed Marcouch in een bijzondere film die de gemeente heeft uitgebracht ter gelegenheid van Dodenherdenking tijdens een gesprek met drie Arnhemse jongeren. Marcouch legde dinsdagmorgen de eerste krans bij het monument ‘Mens tegen Macht’ in het centrum van de stad, samen met vicevoorzitter van de gemeenteraad Karin Kalthoff.