Emile Ratelband levert AOW in en wil dat Arnhem hem 20 jaar jonger maakt

Video Werk aan betere wereld in Einstein-tent

16:40 ARNHEM - Team Gefeliciteerd is er bijna klaar voor. Vrijdag presenteert het zijn concept voor minder voedselverspilling in de horeca. Een stapje naar een betere wereld, uitgedacht tijdens de Gelderse Einsteinweek, in het in een tent ondergebrachte Einstein Lab en het nabijgelegen werkcafé The Workstation op het Gele Rijdersplein in Arnhem.