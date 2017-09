Negen nieuwe volkszangers opgeleid in Arnhem: Levenslied als rode draad

Dat leren de negen studenten op de allereerste School van het Nederlandse lied. Deze week volgen ze de eerste lessen aan het Kazerneplein in Arnhem.



Plagerig

Deze donderdagochtend krijgen de volkszangers in spé voor het eerst zangles met de hele groep. De vijf jongens en vier meisjes staan in het begin nog wat onwennig in een kring. Als ze voorzichtig 'mamama' zingen, volgen ze de vinger van de zangdocent die van boven naar beneden de toonhoogte aangeeft. ,,Eens even kijken hoe laag jullie kunnen zingen’’, zegt de docente op plagerige toon. Als ze drie kwartier later een echt liedje mogen zingen, De een wil de ander van Ramses Shaffy, bulderen hun stemmen door het lokaal. Weg zijn de zenuwen.