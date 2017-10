Negentien hotspots aangewezen rond kliniek Michael P.

Arnhemse oppositie onthutst over houding college in zaak bestuurscultuur

11:47 ARNHEM - De reactie van het Arnhemse college van burgemeester en wethouders op het rapport 'Patronen van politiek' over de vertroebelde bestuurscultuur in de Gelderse hoofdstad is in elk geval bij de oppositiepartijen in de gemeenteraad bijzonder slecht gevallen.