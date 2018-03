Nick en Anke Pollmann uit Arnhem wereldwijd de beste in servies

Pollmann verhuisde in 2016 van de Vijzelstraat naar de Kerkstraat in het winkelgebied de 7straatjes in Arnhem. Daar transformeerden zij hun voormalige magazijn tot een winkel met een eigengereide uitstraling.



De Arnhemse interieurarchitect Fons Kooymans toverde een lelijke gang met een garagedeur om in een authentieke winkel waar de rauwe uitstraling van de oorspronkelijke bedrijfsruimte speels werd opgenomen in de vormgeving. ,,Ik heb me bij de vormgeving van Pollmann laten inspireren door de de kintsugi, een Japanse techniek om gebroken porselein te helen.'' Dit alles met een knipoog naar de robuuste renovatieprojecten in de wijk Chelsea in New York. De combinatie van het bijzondere serviesgoed en de rauwe industriële vormgeving heeft de harten van de internationale jury veroverd.